Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı dönem mezunlarını verdi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Program kapsamında 14 bölümden 760 öğrenci mezun oldu. Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Afşın Alper Cerit, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı kınadı. Rektör Prof. Dr. Altun, “Erciyes Üniversitesi olarak yapay zekadan, savunma sanayine kadar, robotik sistemler ile ilgili etkin projeler yürütmekteyiz. Biz bu çalışmaları yaparken tek bir isteğimiz var. İnsanlığa yarar sağlamak. İsrail’in Gazze’de insanlığa yaptığı gibi değil, tam tersine atalarımızdan gelen dinimiz gereği olarak, insanlığa sevgi götürmek, yardım etmek düsturu ile yapıyoruz. İsrail'in yaptıklarını da kınıyoruz” dedi. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin başarılı çalışmalarından dolayı her zaman gururlu olduklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Altun, fakülte akademik ve idari personeline üniversiteye verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti. Mezun olan öğrencilerin ailelerine seslenen Rektör Prof. Dr. Altun, “Sizlerin bizlere emanet ettiği gençleri mühendis olarak sizlere teslim ediyoruz. Sizlerin fedakarlığını tahmin ediyoruz. Bugün mezunlarımızın yaşattığı gurur sizlerindir. Sizlerin verdiği destekleri bu gençlerimiz karşılıksız bırakmayacaktır. Ben en büyük teşekkürü siz ailelerimize ediyorum” diye konuştu. Öğrencilere de nasihatlerde bulunan Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti: “Mezuniyet sonrası meslek hayatınızda gerekli teknolojik gelişmelere kapalı olmadan, güncel bilgiler ile ar-ge süreçlerine dahil olmaya mutlaka özen gösterin. Mesleğini sevenin hayatta başarılı olacağını unutmayın. Vatanınızı sevmenizde, mesleğinizi sevmeniz kadar değerli olacaktır. Sizlerden isteğimiz, lütfen vatanını seven, mesleğini seven ve insanlara hizmet eden mühendisler olun” Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner de konuşmasında ERÜ Mühendislik Fakültesi’nin Türkiye’nin en iyi fakültelerinden birisi olduğunu söyledi. Konuşmasında öğrencilere seslenen Dekan Prof. Dr. Öner, “Sevgili meslektaşlarımız, mühendislik fakültesi olarak kuruluşumuzdan bugüne yaklaşık 26 bin mühendisi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. İsmini gururla söyleyebileceğiniz Anadolu'nun parlayan yıldızı araştırma üniversitesi Erciyes Üniversitesi’nin 47 yıllık köklü bir fakültesinden mezun oluyorsunuz. Bunu gururla söyleyebilirsiniz” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından 2023-2024 eğitim-öğretim yılı dönem birincisi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Rowa Monafalı mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Mezun öğrencilere mühendislik yemini ettiği tören, diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi

Kaynak: igf