Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 13. Dönem mezunlarını verdi. Gerçekleştirilen mezuniyet töreninde 7 bölümden 101 öğrenci mezun oldu. Törende konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ’ye Aşı Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nün kurulduğunu söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Prof. Dr. Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Afşın Alper Cerit, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Şahan, Hayırsever İş İnsanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Ziraat Fakültesi’nin kuruluşundan bu yana desteklerini esirgemeyen hayırsever Mustafa Çıkrıkçıoğlu’na teşekkür etti.

Erciyes Üniversitesi olarak tüm insanlığa hizmet etme gayreti ile çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, “Üniversitemizde sağlıktan mühendisliğe kadar, ziraattan sosyal bilimlere kadar çok etkin çalışmalar yürütülmektedir” dedi.

Konuşmasında ayrıca “İhtiyaç olduğunda korona aşısını geliştiren ve Türkiye'ye değil, tüm insanlığa hediye eden bir üniversiteyiz” diyen Rektör Prof. Dr. Altun, aşının geliştirilmesinde etkin çalışmalar yürüten Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye de teşekkür etti.

ERÜ’de çalışmaları yürütülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı aşısında da faz-1 çalışmalarının tamamlandığının da altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, ERÜ’de Aşı Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nün kurulduğunun müjdesini verdi.

Enstitünün kurulmasında verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Altun, “Geçen hafta itibari ile Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü kurulmuş durumdadır. Bundan sonra inşallah ihtiyaç olmaz diyoruz, ancak ihtiyaç olduğunda da aşı çalışmaları enstitümüzde oluşturulacak güzel bir araştırma ekibi ile daha üst seviyede yürütülen çalışmalar ile ortaya konulacaktır” diye konuştu.

Ziraat Fakültesi’nin başarılarından dolayı fakülte yönetimini, akademik ve idari personeli ile öğrencilerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Altun, mezun olan öğrencilere de meslek hayatında başarılar diledi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Şahan ise şunları kaydetti: “Sevgili mezunlarımız hayatınızın yeni döneminde hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Unutmayın ki ziraat biliminin ışığında insanlığa hizmet etmek büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda büyük bir onurdur”

Hayırsever İş İnsanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu da törende yaptığı konuşmada mezuniyet töreninde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından tören, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı dönem birincisi Tarık Altun’un mezuniyet kütüğüne plaket çakması ve mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi ve mezuniyet pastasının kesilmesinin ardından son buldu.