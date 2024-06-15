Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Kan Merkezi Sorumlusu ve İç Hastalıkları AD. Hematoloji Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Mandacı Şanlı, “14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü” dolayısıyla açıklamada, “Dünyada her yıl yüzlerce kişi, kaza sonrası veya bazı hastalıkların sonucunda kan kaybına bağlı hayatını kaybetmektedir. Bu kayıpların önüne geçmenin tek yolu düzenli kan bağışıdır.” diye konuştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ERÜ Kan Merkezi Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Mandacı Şanlı, “Kan, tek kaynağı insan olan ve yaşam için zorunlu bir sıvıdır. Bundan dolayıdır ki kan bağışı hayati önem taşımaktadır. Kan, sadece acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Her yıl 14 Haziran, tüm dünyada “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” olarak kutlanmaktadır. Bugün, ABO kan grubu sistemini bulan Nobel ödülü sahibi bilim insanı Karl Landsteiner’ın doğum günüdür. Bu günün amacı düzenli kan bağışında bulunan gönüllüleri kutlamak ve kan bağışına dikkat çekmektir.” İfadelerini kullandı.

Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Mandacı, “Halkımızı bilinçlendirmek, doğru bilinen yanlışları düzeltmek ve gönüllü kan bağışını benimsetmek adına gerek seminerler, gerek etkinlikler yaparak halkımızı bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Kan bağışı, bir sosyal sorumluluktur, dayanışmayı arttırır. Kan bağışının ücretsiz gönüllülük esasına dayandığının ve bir gün kişinin kendisinin veya sevdiklerinin de kan nakline ihtiyacı olabileceğinin unutulmaması ve bu bilinç ile hareket edilmesi gerekmektedir.” dedi.