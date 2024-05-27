Deniz Yavuzyılmaz, Kurum'u asli kusurlu olarak nitelendirdi ve yargılanması gerektiğini belirtti.

Heyelan Faciasının Detayları

Yaklaşık 3.5 ay önce Erzincan İliç'te meydana gelen heyelanda, altın madeninde çalışan 9 işçi hayatını kaybetti. Facia, madenin güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve izin süreçlerindeki hatalar nedeniyle büyük tepki çekti.

ÇED Olumlu Kararının Ardındaki İsim

İzin Süreci ve Sorumluluklar

ÇED Olumlu Kararı: Deniz Yavuzyılmaz'ın açıklamalarına göre, altın madenine ÇED olumlu ve 2. kapasite artışı iznini veren isim, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum.

Deniz Yavuzyılmaz'ın açıklamalarına göre, altın madenine ÇED olumlu ve 2. kapasite artışı iznini veren isim, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Yavuzyılmaz'ın İddiaları: Yavuzyılmaz, Murat Kurum'un bu izni vererek asli kusurlu olduğunu ve yargılanması gerektiğini ifade etti.

Hukuki Süreç ve Siyasi Tepkiler

Bu gelişmelerin ardından, kamuoyunda ve siyasi çevrelerde büyük tepki oluştu. Yavuzyılmaz'ın açıklamaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın izin süreçlerindeki şeffaflık ve güvenlik önlemleri konusundaki sorumluluğunu gündeme taşıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kurum imzalı belgeyi açıkladı. Yavuzyılmaz “İktidarın maden faciası sonrası sır gibi sakladığı bir belge vardı. Bu belgeye ulaştık. ÇED olur kararını bizzat dönemin bakanı Murat Kurum vermiş, Bakan’ın ‘Olur’ imzalı belgesi ortaya çıktı” dedi ve şunları söyledi:

‘FEZLEKE HAZIRLANMALI’

“ÇED Olumlu Kararında Bakanın imzası var ve bu bakımdan dönemin Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’da asli kusurludur. Bu imza felaketin altına atılan imzadır. İliç Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan Bilirkişi Raporuna göre; ÇED Olumlu Kararı veren yetkililer asli kusurludur. Murat Kurum bu kararı ve imzası ile 9 madencinin şehit olduğu kazaya zemin hazırlamıştır. İliç Cumhuriyet Savcılığı Kurum hakkında fezleke hazırlamalı, bu fezleke Adalet Bakanlığı aracılığı ile TBMM’ye gönderilmeli ve Kurum’un dokunulmazlığı önce komisyonda sonra Genel Kurul’da kaldırılarak yargılanmasının önü açılmalıdır. 9 şehidin ruhu, Murat Kurum’u izlemektedir.”

5 İŞÇİYE ULAŞILAMADI

Göz göre göre gelen Çöpler altın madenindeki heyelan faciasında bugüne kadar toprak altında kalan 9 işçiden 4’ünün cansız bedenine ulaşıldı. 5 madenciye ise hâlâ ulaşılamadı. Aileleri perişan ve tepkili... (Başak Kaya / Sözcü)