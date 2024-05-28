Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, olayın ardından yaptığı açıklamada, toprak kaymasının JeoRadar uyarısı üzerine kontrollü bir şekilde gerçekleştirildiğini ve can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Şirketten Yalanlama Geldi

Madencilik faaliyetlerini yürüten SSR Madencilik de toprak kaymasının aynı sahada yaşandığını ve herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığını açıkladı.

13 Şubat'taki Facia Unutulmadı

Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Madeni'nde 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi hayatını kaybetmişti. Facianın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, üst düzey şirket yöneticileri ve ÇED olumlu kararı veren kişilerin asli kusurlu olduğu belirtilmişti.

İliç'te Maden Ocağı Korkusu Sürüyor

Yeni toprak kayması, bölgedeki madencilik faaliyetlerinin güvenliği konusunda endişeleri yeniden gündeme getirdi. İliç halkı ve maden işçileri, yetkililerden acil önlem alınmasını talep ediyor.