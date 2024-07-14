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Kazada yaralanan sürücü Ramazan Y. ile F.A.T. (45), N.T. (13) ve A.T. (84) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastane sine kaldırıldı.

AFAD ve itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralılar ı kısa sürede kurtardı.

Bölgeye sağlık, AFAD , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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