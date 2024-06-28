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Burada tedavi altına alınan yaralı ların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Köy okullarında softbol ile tanışan sporcular Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek

Köy okullarında softbol ile tanışan sporcular Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek

Kazada yaralanan aynı aileden K.K (31), C.K. (30), A.K. (23), A.K. (32), F.K. (23), L.K. (5), R.K. (3), K.A.K. (1) ve A.K. (1) ambulans la Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Hüsamettin K’nin kullandı 08 AAU 337 hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolu nun Sansa Deresi mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

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