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Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan S.K, A.K.(2) ve E.K.A (6) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastane sine kaldırdı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma , sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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