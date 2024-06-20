ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Zakir Ö’nün kullandığı 34 AJ 1830 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Saztepe Köyü kavşağında Mehmet V. idaresindeki 35 AFN 331 plaka otomobil ile çarpıştı. Her iki araç çarpışmanın etkisi ile refüje savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.V, A.G.V. ve K.B.V, sağlık ekiplerince, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



