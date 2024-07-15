ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Ali G’nin (30) kullandığı 02 ABE 234 plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye kara yolu Kova mevkisinde Sami İ. (44) idaresindeki 34 GCD 244 otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen AFAD ve Refahiye itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları kısa sürede çıkardı.
Kazada yaralanan sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan A.G. (27), Ö.S.G. (5), H.S.G. (3), S.İ. (37), Ş.İ. (17) ve Y.S.İ (13) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.