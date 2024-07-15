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Sivas'ta 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

Sivas'ta 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

Kazada yaralanan sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan A.G. (27), Ö.S.G. (5), H.S.G. (3), S.İ. (37), Ş.İ. (17) ve Y.S.İ (13) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastane sine kaldırıldı.

Bölgeye gelen AFAD ve Refahiye itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralı ları kısa sürede çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da iki otomobil in çarpışması sonucu 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

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