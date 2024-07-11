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Kazada yaralanan sürücü ile E.A. (44), E.U. (29), Z.A. (52), A.U. (16) ve İ.U. (16) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastane si'ne kaldırıldı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki Behçet Atay'ın (57) hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Türksat 6A için tarihi açıklama

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