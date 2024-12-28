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Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan mevkiinde otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, otobüs şoförü Ali Gümüş, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kazada toplamda 1 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzincan 'da sabah saatlerinde otobüs ün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kaza da, otobüs şoförü hayatını kaybetti. Kazada 21 kişi yaralandı.

Uşak'ta feci kaza: Otomobil ile tır çarpıştı, yaralılar var!

Uşak'ta feci kaza: Otomobil ile tır çarpıştı, yaralılar var!

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