Uşak'ta feci kaza: Otomobil ile tır çarpıştı, yaralılar var! Uşak'ta feci kaza: Otomobil ile tır çarpıştı, yaralılar var!

Erzincan'da sabah saatlerinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, otobüs şoförü hayatını kaybetti. Kazada 21 kişi yaralandı.

Otobüs şoförü kazada hayatını kaybetti

Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan mevkiinde otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, otobüs şoförü Ali Gümüş, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kazada toplamda 1 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA