Erzincan'da sabah saatlerinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, otobüs şoförü hayatını kaybetti. Kazada 21 kişi yaralandı.
Otobüs şoförü kazada hayatını kaybetti
Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan mevkiinde otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, otobüs şoförü Ali Gümüş, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kazada toplamda 1 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA