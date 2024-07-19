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Ölen annenin cenaze si de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastane si'ne kaldırılan Minik Baray Alp'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÜNCELLEME - Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor

GÜNCELLEME - Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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