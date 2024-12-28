Erzincan’da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi 21 Yaralı

Erzincan-Sivas karayolunda, cenaze taşırken freninin patlaması nedeniyle kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Olayda 21 kişi yaralanırken, yaralıların durumu hakkında detaylar alındı.

Erzincan-Sivas karayolunda kaza

Bugün sabah saat 10.05 sıralarında Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan mevkiinde büyük bir kaza meydana geldi. İstanbul’un Kartal ilçesinde vefat eden bir vatandaşın cenazesi Erzincan’ın Üzümlü ilçesine götürülürken, Temsa marka yolcu otobüsünün freninin patlaması sonucu otobüs şarampole devrildi.

21 kişi yaralandı

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otobüs sürücüsü ve cenaze için gelen yolculardan 21 kişi yaralandı. Yaralıların arasında 1 kişinin durumu ağır, diğerlerinin ise hayati tehlikesi bulunmuyor. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Erzincan’daki hastanelere sevk edildi.

Tahkikat başlatıldı

Kazanın ardından yetkililer kazanın nedenlerini araştırmak üzere tahkikat başlattı. Yoldaki diğer araç sürücülerinin dikkatli olmaları için uyarılar yapıldı. Erzincan’daki sağlık ekiplerinin yaralılara müdahaleleri devam ediyor.