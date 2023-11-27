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Köydeki bazı vatandaşlar küçükbaş hayvanlarını kar üzerinde besledi.

Kars'ta ise kar, yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, bazı noktalarda karla mücadele çalışması yaptı.

Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Belediye ekipleri cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına başladı.

Adana'da firari şüphelinin saklandığı evde el yapımı paylayıcı ve silahlar bulundu

Adana'da firari şüphelinin saklandığı evde el yapımı paylayıcı ve silahlar bulundu

Tipinin de etkili olduğu kentte, vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Erzurum 'da gece başlayan kar la karışık yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.