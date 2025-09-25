Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 4,4 büyüklüğündeki deprem saat 11.29’da meydana geldi.

Sarsıntının Derinliği 7 Kilometre

AFAD’ın açıklamasında, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün Aşkale olduğu belirtildi. İlk bilgilere göre can veya mal kaybına ilişkin olumsuz bir durum bildirilmedi.

Vatandaşlar Kısa Süreli Panik Yaşadı

İlçede ve çevre köylerde hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli panik yarattı. Deprem sonrası bazı yurttaşların evlerinden dışarı çıktığı görüldü.

AFAD ve ilgili kurumların bölgede saha çalışmalarını sürdürdüğü, gelişmelerin takip edildiği aktarıldı. Uzmanlar, bölgede artçı sarsıntıların yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Kaynak: HABER MERKEZİ