Erzurum, geçtiğimiz günlerde yaşadığı çığ felaketinin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı aldı. Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu bölge için çığ ve buzlanma uyarısı yapıldı. Vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Çığ tehlikesi sürüyor: Dikkatli olun!

Meteoroloji'nin yaptığı açıklamada, Erzurum ve çevresinde havanın öğle saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus oluşacağı, ayrıca buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesinin devam ettiği vurgulandı.

Sıcaklıklar düşüyor: Erzurum'da soğuk hava hakim

Erzurum’daki hava sıcaklıkları, mevsim normalleri civarında olacak. Havalimanı'nda ölçülen en düşük sıcaklık -20,9°C, Aziziye'de -19,4°C ve Tekman Hacıömer Köyü'nde ise -18,6°C olarak kaydedildi. Meteoroloji, bölge halkını buzlanma, don olayları ve olası ulaşım aksaklıklarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.