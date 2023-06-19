Pitbull beslediği kedilere saldırdı, tartıştığı sahibi burnunu kırdı Pitbull beslediği kedilere saldırdı, tartıştığı sahibi burnunu kırdı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının 12,52 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Kaynak: AA