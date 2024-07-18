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İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve itfaiye ekiplerince yapılan ve 2 arama kurtarma köpeğinin destek verdiği arama çalışması sonucunda 8 aylık bebeğin cesedine Tortum Gölü 'nün girişindeki sazlık alanda ulaşıldı.

İlçeye bağlı Pehlivanlı Mahallesi'nde bulunan Oponsor Deresi'nde 13 Temmuz akşamı meydana gelen heyelan sonrası hafif ticari aracın Tortum Çayı'na düşmesi sonucu kaybolan 8 aylık bebeğin bulunması için ekipler yoğun çalışma yürüttü.

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Tortum ilçesinde, 5 gün önce meydana gelen heyelanda aracın akarsu ya düşmesi sonucu kaybolan bebeğin cenazesine ulaşıldı.

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