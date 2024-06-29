ERZURUM (AA) - Erzurum'da aracıyla üzerinden geçtiği çocuğun ölümüne neden olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücü, savcının itirazı üzerine tutuklandı.

Rabiana Mahallesi'nde 24 Haziran'da aracıyla bir sitenin garajından çıktıktan sonra yokuşun bitiminde yol üzerinde oturan Alpaslan Cellat’ın (5) üzerinden geçerek ölümüne neden olan T.D (66) hakkında verilen adli kontrol şartıyla serbest kalma kararına Cumhuriyet savcısı itiraz etti.

Ekiplerce Antalya'da yakalanarak getirildiği Erzurum'da adliyeye sevk edilen T.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

