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Yaralı çocuk, ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yakutiye ilçesi Hastaneler Caddesi Karaveli Sokak'ta bulunan markette henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da markette çıkan bıçaklı kavga da 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

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