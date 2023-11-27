Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kaza, akşam saatlerinde Palandöken ilçesi Beyaz Evler mevkisinde meydana geldi. Kentte gün boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda seyir halinde olan araçlar kızak gibi kaymaya başladı. Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası oldu. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler bölgede tuzlama çalışması yaptı. Kaza nedeniyle trafik uzun süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Birkaç araç çekici yardımı ile götürüldü. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.