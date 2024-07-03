ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Rabia Ana Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'de iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S. bıçakla ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Y.S, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, bıçaklama olayına karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: aa