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Polis, bıçaklama olayına karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kavgada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Y.S, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rabia Ana Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'de iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavga da bir kişi ağır yaralandı.

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