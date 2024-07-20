Bunlar da ilginizi çekebilir

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Polis ekipleri caddeyi trafiği kapatıp kavgaya karışanlara müdahale etti. Ekipler olaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri ve TOMA sevk edildi.

Kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüşen olayda bir kişi yaraladı.

Yakutiye ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi’nde iki grup arasında öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

ERZURUM (AA) - Erzurum’da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavga da 7 şüpheli gözaltı na alındı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.