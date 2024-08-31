Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı kırsal Şenyurt Mahallesi’nde, akşam saatlerinde çıkan yangın büyük zarara yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, hızla yayılarak mahalledeki evlere sıçradı.

Yangın, kısa sürede Neşet Aktepe ile Halil Akgüney’e ait evlere, bir ahıra ve bir samanlığa sıçradı. Mahalle sakinleri, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ancak alevler hızla yayıldı. Olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Tortum Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşlarla birlikte yangına müdahale etti. Yoğun çabalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 2 ev, 1 ahır ve 1 samanlık tamamen kül oldu. Yangının çıkış nedenini belirlemek için yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.