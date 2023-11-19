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Burada tedavi altına alınan yaralı ların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaralanan Z.K, B.K, F.K, B.K, M.Y.K, K.K. ve G.K. ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastane si'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşar K'nin kullandığı 35 GC 8610 plakalı hafif ticari araç, Erzurum -Erzincan kara yolu Dadaşkent mevkisinde görgü tanığının iddiasına göre otomobilin aracı sollamak istediği sırada sıkıştırması sonucu refüje çarptıktan sonra yolun karşı şeridine devrildi.