Bunlar da ilginizi çekebilir

Kırklareli'nde üniversitelilerden Filistin'e destek için oturma eylemi ve yürüyüş

Kırklareli'nde üniversitelilerden Filistin'e destek için oturma eylemi ve yürüyüş

Bozdemir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şenkaya Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Y.E. idaresindeki 34 LTV 51 plakalı kamyonet, Akşar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Niyazi Bozdemir'e (79) çarptı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.