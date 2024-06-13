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İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki sürücü ile Peri S, Muhammet Enes S, Sadık Ali S, Barış S, Hakan S, Nefes S. ile kamyonetteki Asuman A, Suna A, Sinan A, Zeynep E. ve İsmail A. yaralandı.

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