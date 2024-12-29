Erzurum’un Aşkale ilçesinde geçtiğimiz cuma gününden bu yana kayıp olan öğretmen Sabit Bülbül’ün cansız bedenine ulaşıldı. Karasu Nehri'nde dalgıç ekipleri tarafından yapılan aramalarda, öğretmenin bedeni saat 14.45’te bulundu.

İhbar üzerine arama başlatıldı

Yakutiye ilçesi Altunbulak Mahallesi'nde bir imam-hatip ortaokulunda müdür yardımcısı ve matematik öğretmeni olarak görev yapan, 2 çocuk babası Sabit Bülbül’den cuma gününden beri haber alınamıyordu.

Cep telefonunun son olarak Aşkale ilçesi Karasu Mahallesi yakınlarında sinyal verdiği tespit edilince, jandarma ve AFAD ekipleri bölgede geniş çaplı arama başlattı.

Araç terk edilmiş halde bulundu

Arama çalışmaları sırasında öğretmenin otomobili Karasu Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulundu. Olayın ardından, dalgıç ekipleri soğuk hava koşullarında Karasu Nehri boyunca detaylı bir tarama gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 kilometrelik alanda sürdürülen çalışmalar sonucunda öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Soruşturma devam ediyor

Yetkililer, olayın nasıl meydana geldiğini araştırmak üzere soruşturma başlattı. Sabit Bülbül’ün ölümüyle ilgili detayların otopsi sonucuyla netleşmesi bekleniyor.