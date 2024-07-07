Erzurum'un Horasan ilçesinde saat 06.30 sıralarında meydana gelen kazada, Ağrı'nın Patnos ilçesinden Çankırı'ya giden Furkan Uçar yönetimindeki 16 KIK 88 plakalı otomobil, Horasan ilçe girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten düştü.

Olay yerinde büyük panik

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar hemen yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, 112 Acil Servis’i aradı. Kısa sürede olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak maalesef kazada Nabizade Ünal (9), Erve Tuana Ünal (13) ve Zeynep Uçar (45) hayatını kaybetti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazadan yaralı kurtulanElif Zeynep Ünal (11), Ebru Neva Uçar (13), sürücü Muhammed Furkan Uçar (22) ve Sümeyra Ünal (39) ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erzurum ve Horasan ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma soruşturma başlattı

Kaza yerinde incelemelerde bulunan polis ve jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın meydana geldiği yerin yol durumu ve sürücünün direksiyon hakimiyetini neden kaybettiği konusunda detaylı incelemeler yapılıyor.

Yetkililer, sürücüleri özellikle yaz aylarında uzun yolculuklar sırasında daha dikkatli olmaları ve araç kullanırken dinlenmiş bir şekilde yola çıkmaları konusunda uyardı.