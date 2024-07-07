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Kazada otomobildeki Nebizade Ünal (9), Zeynep Uçar (45), Erva Tuana (13) hayatını kaybetti, sürücü ile S.Ü. (39), E.Z.Ü. (11) ve E.N.U. (13) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırkpınar'ın "ruhu genç" müdavimleri, bastonla da olsa "er meydanı"ndan uzak kalamıyor

Kırkpınar'ın "ruhu genç" müdavimleri, bastonla da olsa "er meydanı"ndan uzak kalamıyor

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