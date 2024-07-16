Bunlar da ilginizi çekebilir

Yaralı lar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Oltu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza da devrilen otomobildeki sürücü ile D.E. ve M.E. yaralandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.