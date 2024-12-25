Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bulunan tarihi taş ambarlarda, elektrik kontağından çıktığı belirtilen bir yangın meydana geldi. Yangını kontrol altına almak için Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.

Yangının çıkış sebebi

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, Yakutiye ilçesinde restore edilmekte olan tarihi taş ambarları etkiledi. Milli Savunma Bakanlığı'na ait olan ve geçtiğimiz aylarda Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen bina, müze ve tarihi çarşı olarak düzenleniyordu.

Müdahale çalışmaları

Yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına hem binanın iç kısmından hem de çatısından müdahale ediliyor. Yangının etkilediği bölge güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.