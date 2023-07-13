Murat AYDIN/NARMAN (Erzurum),(DHA)-ERZURUM'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden doktor Sena Akyüz'ün (45) cenazesi, toprağa verildi.

Kaza, 11 Temmuz sabah saatlerinde Oltu-Göle kara yolu 9'uncu kilometresi Güzelsu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Burhan Akyüz'ün (42) kullandığı 25 ABH 828 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile doktor eşi Sena Akyüz yaralandı. Oltu Devlet Hastanesi'ne götürülen Sena Akyüz, hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Akyüz'ün Şenkaya ilçesi Akşar Mahallesi'ndeki sağlık ocağında aile hekimi olduğu, yaşadığı Oltu'dan işe gitmek için eşiyle birlikte yola çıktığı öğrenildi. Sena Akyüz için Narman Merkez Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Akyüz'ün eşi, yakınları, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Cenaze, kılınan namazın ardından Kuruçalı Mahallesi'nde toprağa verildi. (DHA)

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