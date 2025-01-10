Erzurumspor FK ile Şanlıurfaspor arasındaki Türkiye Trendyol 1. Lig 19. hafta maçı, 12 Ocak 2025 Pazar günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak. Maç, saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports MAX ile Tabii Spor 6 kanalından canlı yayınlanacak.

Erzurumspor FK'nın durumu

Son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Erzurumspor FK, 30 puanla ligde 4. sırada yer alıyor. Ev sahibi olarak oynayacağı bu maçta 3 puanı hedefleyen Erzurumspor, yükselmek için kritik bir galibiyete ihtiyaç duyuyor.

Şanlıurfaspor'un durumu

Şanlıurfaspor ise son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 22 puanla 17. sırada bulunuyor. Deplasmanda 3 puanı kazanmayı hedefleyen Şanlıurfaspor, ligde kalma mücadelesi veriyor.

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Erzurumspor FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Tarih: 12 Ocak 2025 Pazar
  • Saat: 13.30
  • Kanal: beIN Sports MAX, Tabii Spor 6
  • Stadyum: Kazım Karabekir Stadyumu
  • Hakem: Gürcan Hasova
  • Yan Hakemler: Şenol Bektaş, Serdar Soydan
Kaynak: HABER MERKEZİ