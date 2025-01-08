Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda heyecan devam ediyor. Trendyol 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Erzurumspor ile Süper Lig'den Göztepe, 9 Ocak Perşembe günü Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 13.00'te başlayacak olan bu kritik mücadele, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Erzurumspor kupada üst sıraları hedefliyor

Erzurumspor, ligde 30 puanla dördüncü sırada yer alırken, kupada da iyi bir performans sergileyerek üst turlara kalmayı hedefliyor. Eren Tozlu, Mustafa Yumlu gibi isimlerle dikkat çeken Erzurumspor, son lig maçında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalmıştı.

Göztepe Süper Lig'deki başarılı formunu devam ettirmek istiyor

Diğer yandan, Süper Lig'de bu sezon 28 puanla beşinci sıradaki yerini alan Göztepe, ligdeki son maçında Galatasaray'a yenilmişti. Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, kupada daha az şans bulan oyuncularına şans vermesi bekleniyor. Göztepe, ligde şu ana kadar 32 gol atarak etkili bir hücum performansı sergiledi.

Karşılaşmayı yönetecek hakem kadrosunda başhakem Yunus Dursun, yardımcı hakemler Süleyman Özay ve Nurettin Dinçer Demir yer alacak. Dördüncü hakem ise Süleyman Bahadır olacak.

Her iki takım da bu maçta kupa yolunda avantaj elde etmeyi amaçlarken, futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği mücadelede, zorlu kış koşullarının da etkisiyle kıran kırana bir oyun bekleniyor.