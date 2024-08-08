Aydın’da, FETÖ/PDY’nin cezaevi yapılanması ve finans faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon sonucunda 6 kişi gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon, Denizli ve Erzurum illerinde de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyonun detayları

Edinilen bilgilere göre, Aydın merkezli operasyon, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülere finansal destek sağlamak amacıyla yürütülen faaliyetleri deşifre etmeyi hedefliyor. Operasyon sırasında, cezaevindeki FETÖ tutuklu ve hükümlülerine fon sağladığı belirlenen 6 şüpheli, Denizli ve Erzurum illerindeki eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatıldı.