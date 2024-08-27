Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesini talep ettiğini ancak bunun normalleşme süreci için bir ön koşul olmadığını vurguladı. Esad, çekilme taleplerinin ilişkilerin iyileşmesi için bir şart olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Esad’dan Türk yetkililere tepki: “Gerçeklikten uzak”

Esad, bazı Türk yetkililerin “çekilme olmazsa görüşmeyeceğiz” açıklamalarını eleştirdi. Bu açıklamaların gerçekçi olmadığını ve Suriye'nin politika değişiklikleri yapmadığını ifade etti.

Suriye’nin hedefleri: Egemenlik ve haklardan vazgeçmeme

Suriye Cumhurbaşkanı, ülkesinin egemenlik ilkesine bağlı kalacağını ve hiçbir koşulda haklarından vazgeçmeyeceğini duyurdu. Esad, ilişkilerin normale dönmesi için öncelikli olarak mevcut duruma yol açan politikaların geri alınması gerektiğini söyledi.