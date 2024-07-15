Son dakika haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ile ilişkileri düzeltme çağrısına olumlu yaklaştığını ifade etti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'yle ilişkileri normalleştirmek için yaptığı çağrıya olumlu yanıt verdi. Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre Esad, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Birçok kez söylediğimiz gibi, ilişkiyi geliştirmeye yönelik her türlü girişime olumlu bakıyoruz ve bu da doğal bir şey. Kimse komşularıyla sorun çıkarmayı düşünmez ama bu, kuralların dışına çıkmamız gerektiği anlamına gelmez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi dönüşü yaptığı açıklamada, Suriye lideri Esad'a Türkiye'ye gelme veya üçüncü bir ülkede görüşme teklifinde bulunduğunu belirtmişti. Bu çerçevede Dışişleri Bakanı'nın konuyla ilgilendiğini ifade eden Erdoğan, "Bu dargınlığı bitirip yeni bir süreci başlatalım istiyoruz" demişti.