Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme çağrısına rağmen, Suriye lideri Beşar Esad'ın "Suriye'den çekilirseniz görüşürüz" şartı üzerine Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Bakanlık, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü operasyonların terör koridorunu önlemek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapıldığını vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısında Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık kaynakları, son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 72 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve yıl başından bu yana bin 427 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ayrıca, Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakoluna teslim olduğu bilgisi de paylaşıldı.

MSB kaynakları ayrıca, ABD'den alınan F-16 ve modernize kitler ile ilgili söylentilere yanıt verdi. "Sözleşmeler imzalanmıştır, detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Suriye ile ilgili olarak ise Bakanlık şu açıklamayı yaptı: "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülkedir. Terör koridorunun oluşturulmasını engellemek amacıyla Suriye'de bulunmaktayız. Operasyonlarımız, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma çabalarımızın bir parçasıdır."

Son olarak, Türkiye'nin Irak ile kurmayı planladığı Ortak Harekat Merkezi hakkında da bilgi verildi. "Irak ile olan terörle mücadelemiz başarılı bir şekilde devam etmektedir. Ortak Harekat Merkezi'nin kurulması konusundaki teknik çalışmalar sorunsuz bir şekilde ilerlemektedir" ifadeleri kullanıldı.