Küresel ısınmanın etkileriyle su kaynaklarının azalması, sürdürülebilir çözümleri zorunlu hale getiriyor. ESBAŞ, Ege Serbest Bölgesinde kurakçıl peyzaj projeleriyle bu konuda öncü bir rol üstleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, ESBAŞ’ın projelerini ülkemizdeki en başarılı uygulama olarak gösterdi.

Kurakçıl peyzajla su tasarrufu sağlanıyor

Ege Serbest Bölgesinde 215 bin metrekare peyzaj alanını yöneten ESBAŞ, 2019’dan itibaren kurakçıl peyzaj projelerine hız verdi. 3,5 dönümlük bir alanda hayata geçirilen projelerle yılda 810 ton su tasarrufu sağlandı. Bu uygulamalar, bitki türlerinden sulama yöntemlerine kadar su dostu tasarım anlayışıyla dikkat çekiyor.

Bakanlık rehberinde yer aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları Rehberinde, ESBAŞ’ın projeleri örnek olarak yer aldı. Rehberde, geleneksel peyzaj uygulamalarında metrekare başına günlük 6 litre su tüketildiği, ancak kurakçıl peyzajda bu miktarın 3 litreye düştüğü belirtildi. Ayrıca sulama gün sayısının 150’den 30’a indirildiği vurgulandı.

Yeni nesil peyzaj yaklaşımları

ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, su tasarrufunun önemine dikkat çekerek, kentlerdeki yeşil alanlarda su tüketimini azaltmanın mümkün olduğunu söyledi. Güler, kurakçıl peyzaj alanlarında sukulent ve kaktüs gibi az su isteyen bitkilere yer verdiklerini, toprağın nemini korumak için doğal çakıl kırıkları kullandıklarını ifade etti.

Sürdürülebilir su yönetimi için yatırımlar

ESBAŞ, su krizine karşı sürdürülebilir çözümler geliştirmek için yatırım seferberliği başlattı. Yağmur suyu hasadı, geri dönüşüm suyu kullanımı ve su verimliliğini artıracak projelerle bölgedeki üretim süreçlerinin su krizinden etkilenmemesi hedefleniyor. Ayrıca, geçtiğimiz yıl düzenlenen “Su Zirvesi” ile sanayiciler arasında sürdürülebilir su yönetimi stratejileri geliştirildi.