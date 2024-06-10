Uzun yıllar İngiltere'de yaşadıktan sonra memleketi Pakistan'a dönen bir adam, ülkede ilk eşcinsel gece kulübünü açma girişimi nedeniyle akıl hastanesine kaldırıldı. Bu çarpıcı olay, uluslararası basında geniş yer buldu.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, adı açıklanmayan adam, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü Abbottabad kentinde eşcinsellere özel bir gece kulübü açmayı planlıyordu. Adam, gece kulübünü "Lorenzo" adıyla açmayı düşünüyordu ve mekanın hem eşcinseller hem de heteroseksüeller için harika bir buluşma yeri olacağını belirtiyordu.

Adamın işletme lisansı için başvuru yaptığı sırada yetkililer durumu fark etti ve muhafazakar kimliğiyle bilinen bölgedeki bu girişim nedeniyle adamı akıl hastanesine kaldırdılar. Adam, 9 Mayıs'ta Peşaver'deki Serhat Hastanesi'nin psikolojik rahatsızlıklar bölümüne sevk edildi.

Arkadaşlarından ve siyasetçilerden tepkiler

Adamın arkadaşları, uzun zamandır kendisiyle iletişime geçemediklerini ve görüşmelerine izin verilmediğini belirtti. Pakistanlı siyasetçiler ise böyle bir mekanın açılmasının toplumsal infial yaratabileceğini ve adamın linç edilebileceğini söyledi.

Hastaneye kaldırılmadan önce adam, "Ben insan hakları hakkında konuşuyorum ve herkesin hakkının savunulması gerektiğine inanıyorum. Her fırsatta bu konuda sesimi yükselteceğim" ifadelerini kullandı.

Mekanda seks yapılmayacağına dair uyarı

Başvuru belgelerinde, kulüpte 'eşcinsel ya da eşcinsel olmayan seks (öpüşme dışında) yapılmayacağı' açıkça belirtiliyor ve bu konuda duvarda bir uyarı ilanı asılacağı ifade ediliyordu.

Pakistan'da eşcinsel ilişki kanunen yasak ve 2 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Bu girişim, ülkedeki toplumsal normlara ve yasalara aykırı olduğu için büyük tepki topladı.