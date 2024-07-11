İSTANBUL (AA) - Esenler'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Menderes Mahallesi'ndeki bir evin çatı katında narkotik madde bulunduğunu, şüpheli kişilerce de bunun ticaretinin yapıldığını tespit etti.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, polislere pompalı tüfek doğrultan R.Ö. ve yanındaki M.T'yi gözaltına aldı.

Bu kişilerden 12 uyuşturucu hap, 4 şişeye konulan 125 gram sıvı uyuşturucu, 64 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, şırınga, ruhsatsız pompalı tüfek, 6 fişek, telefon ve 990 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden M.T'nin "uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma", "yaralama", "tutuklu hükümlünün kaçması" başta olmak üzere 12 suçtan arandığı ve hakkında 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, R.Ö'nün ise "uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma", "yaralama" gibi suçlardan çok sayıda kaydının olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından tutuklandı.

