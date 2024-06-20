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En üst katta yaşayan yaşlı kadın ile bakıcısı itfaiye ekiplerince binadan çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pınar Mahallesi 1477 Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın en üst katındaki dairelere sıçradı.

GÜNCELLEME - Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

GÜNCELLEME - Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

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