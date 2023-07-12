Yangın, Esenyurt Pınar Mahallesi 1277. sokakta saat 08.30 sıralarında çıktı. Boşaltılan üç katlı bir binanın çatısından alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Mahalle Sakini Yetiş Kes, " Bundan iki hafta evvel de yangın çıkıyordu.Mahalle sakinleri buranın yıkılmasını istiyor. Burası boş bina tinerciler geliyor herhalde. İki hafta önce de yine yanmıştı" ifadelerini kullandı.Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması devam ediyor.



