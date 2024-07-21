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Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 2 kişinin yere düşmesi ve motosikletin sürüklenmesi yer alıyor.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan sürücü Yasin A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürüklenirken, yere düşen sürücü ile arkasındaki diğer kişi yaralandı.

Yasin A. idaresindeki motosiklet, İstiklal Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir otomobile, ardından kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.

İSTANBUL (AA) - Esenyurt 'ta bir araca ve aydınlatma direğine çarpan motosiklet teki 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

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