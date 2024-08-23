İstanbul Esenyurt'ta Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde bulunan bir site, akşam saatlerinde korkunç bir olaya sahne oldu. Site içerisinde yer alan kafenin işletmecisi ile bir site sakini arasında çıkan kavga, şiddet dolu bir çatışmaya dönüştü.

Kulağı koptu, intikam peşine düştü

Henüz nedeni bilinmeyen kavga sırasında, site sakininin kulağı koptu. Bu şiddetli olay, taraflar arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı. Ertesi gün, site sakini intikam peşine düşerek kafe işletmecisinin dükkanını hedef aldı.

Kafe kurşunların hedefi oldu

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, site sakini, kavga ettiği kafe işletmecisinin dükkanına 6 el ateş etti. Silah sesleri site sakinleri arasında paniğe yol açarken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Gözaltına alındı

Silahlı saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Olay anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Mahalle sakinleri, yaşanan dehşet dolu anlar nedeniyle tedirginliklerini dile getirdi.