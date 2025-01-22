İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşanan tüyler ürpertici olay, çevredekileri dehşete düşürdü. Dün meydana gelen olayda, vatandaşlar çöp konteynerinde 1,5 yaşlarında bir kız çocuğu gördü ve durumu hemen polise bildirdi.

Baba çocuğunu kurtarmak istedi, ancak çevredekiler engel oldu

Polis ekipleri olay yerine gelmeden önce bir adam, “Bu benim kızım!” diyerek çocuğu çöpten almak istedi. Ancak çevrede toplanan vatandaşlar bu duruma müdahale ederek adama engel oldu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlayarak çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalede çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Gerçek ortaya çıktı: Çocuğunu çöpe atan anne gözaltında

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, çocuğu çöpe atan kişinin annesi Ayşe D. olduğu tespit edildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen anne, polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Çöpten çocuğunu almak isteyen kişinin ise baba olduğu belirlendi.

Adli süreç devam ediyor

Yaşanan olay toplumda büyük yankı uyandırırken, anne hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.