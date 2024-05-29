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Alevler aracı tamamen sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Mevlana Mahallesi Evliya Çelebi Sokak'taki bir kliniğe yakınını getiren H.G, 34 GLC 217 plakalı minibüsünü açık otoparka park etti. Bir süre sonra aracının arka kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü, yangına müdahale etti.

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