17 Eylül 2024 Salı akşamı, İstinyeArt %100 Performans Arena'da izleyicileri kahkahaya boğacak bir etkinlik gerçekleşecek. Eser Yenenler moderatörlüğünde düzenlenecek olan "İtiraf Et" adlı gösteri, saat 20:00'de sahne alacak.

Sahnede İtiraflar Canlanıyor

Eser Yenenler’in moderatörlüğünde Hilmi Deler, Metin Pıhlıs, Batuhan Soyaslan ve Tolga Üyken gibi başarılı komedyenlerden oluşan bu ekip, izleyicilerin yazdığı itirafları sahnede canlandıracak. Her biri birbirinden yetenekli bu isimler, sıradan itirafları bile unutulmaz anlara dönüştürecek.